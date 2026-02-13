Глава МВД Армении высказалась по участию Самвела Карапетяна в выборах на пост премьера

Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян заявила, что не может представить себе на посту премьер-министра страны человека, являющегося гражданином нескольких стран.

Об этом она высказалась во время дискуссии вокруг кандидата в премьер-министры от партии «Сильная Армения», находящегося под арестом миллиардера Самвела Карапетяна.

Она отметила, что не против института двойного гражданства, и он будет продолжать действовать, но ситуация иная в случае высших конституционных должностей.

«На посту премьер-министра я представляю исключительно человека, в центре интересов которого только Армения. В случае наличия у человека гражданства нескольких стран, мне трудно представить, жизненно важным интересам какой из них данный гражданин будет отдавать большее предпочтение», - сказала Саргсян.

По ее оценке, гражданство - это не просто паспорт или бумага. Оно подразумевает присягу на верность и преданность данному государству. Поэтому, по мнению министра, премьером Армении и кандидатом на этот пост должен быть человек, являющийся только гражданином Республики Армения.

Говоря о различных правовых интерпретациях этого вопроса, Арпине Саргсян отметила: «Я просто думаю, что подобную креативную идею можно иметь и в юриспруденции, но я бы призвала всех нас не терять чувство реализма».

Координатор движения «Наш путь» Нарек Карапетян объявил, что кандидатом в премьер-министры от партии «Сильная Армения» является Самвел Карапетян. Однако Карапетян последние 4 года не проживал постоянно в Армении и имеет гражданство других стран. В настоящее время Самвел Карапетян находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти и свержению конституционного порядка.