Между «Azerbaijan Poultry Company» и Хазарским университетом будет подписан Меморандум о сотрудничестве – ФОТО

Между Azerbaijan Poultry Company (производителем продукции под брендом «Mərcan») и Хазарский университет будет подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве в сфере ветеринарного образования и научных исследований.

Документ предусматривает организацию производственной практики для студентов, их участие в научных проектах, реализацию программ интернатуры, а также взаимное использование материально-технической базы сторон.

В рамках проекта основатель Хазарского университета, председатель Совета директоров и Попечительского совета, профессор Гамлет Исаханлы вместе с деканами факультетов посетил производственное предприятие «Mərcan» с ознакомительным визитом. Экскурсия прошла под руководством заместителя директора по производству Рустам Гасымов, в ходе которой гости ознакомились с производственными процессами и технологическими возможностями компании.

По словам руководителя отдела маркетинга “Azerbaijan Poultry Company” Гюнай Акбар, данное сотрудничество будет способствовать развитию кадрового потенциала в области ветеринарии и интеграции научных инноваций в промышленность.

