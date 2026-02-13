Европейские страны обсуждают возможность создания собственной, независимой от США системы ядерного сдерживания - СМИ

Группа европейских стран начала обсуждать варианты создания собственной системы ядерного сдерживания, поскольку они не совсем уверены в поддержке США.

Информацию об этом распространило Bloomberg.

Сообщается, что европейские страны впервые со времен холодной войны обсуждают возможность создания собственной, независимой от США системы ядерного сдерживания против угроз России, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о создании общего «ядерного зонта» для европейских стран.

Мерц подчеркнул, что эти переговоры направлены не на отмену гарантий НАТО, а скорее на усиление обороны Европы: «Мы не делаем этого без учета НАТО. Мы делаем это, создавая сильную и самодостаточную европейскую опору в рамках Альянса», – сказал канцлер в своем выступлении.

Он отметил также, что мир вступает в новую реальность, и Европа должна принять эту ситуацию и адаптироваться к ней, продолжая при этом сохранять свои ценности.

Отметим, что в настоящее время среди европейских стран ядерное оружие имеют только Франция и Великобритания.