Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Доклад о деятельности в 2025 году органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О банках» и «О таможенном тарифе» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите здоровья населения» и «Об онкологической помощи» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О бухгалтерском учете» и «О государственных закупках» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об изъятии земель для государственных нужд» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О трудовых пенсиях» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» (первое чтение).