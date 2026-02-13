В Азербайджане предлагается создать модель единого городского муниципалитета

В крупных городах Азербайджана необходимо рассмотреть создание модели единого городского муниципалитета.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что в Баку действует 45 муниципалитетов и, по его мнению, их объединение в единый большой городской муниципалитет было бы весьма эффективным.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа также поддержал эту инициативу. "О других городах судить не могу, но в Баку такая модель возможна", - сказал парламентарий.