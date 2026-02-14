 Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля | 1news.az | Новости
В мире

Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

First News Media13:08 - Сегодня
Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник, 17 февраля.

«Мы добились прогресса в том смысле, что, по-моему, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе и во вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам госсекретаря, стороны переговоров по Украине смогли сократить перечень спорных вопросов, но самые сложные из них еще не решены.

«Хорошая новость в том, что мы сузили перечень вопросов, которые ведут к окончанию войны. Плохая новость в том, что все свелось к самым сложным вопросам, которые еще предстоит решить», - сказал он.

При этом Рубио заверил, что США будут делать все, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

«Мы будем делать все возможное, продолжать играть эту роль, чтобы положить конец этой войне», - сказал он.

Глава Госдепа Рубио отметил, что программа продажи американского оружия Киеву продолжается, как и прежде.

«Программа PURL (закупки европейскими странами вооружений США для Украины – ред.) продолжает работать, американское оружие предоставляется для войны в Украине. Все продолжается», - сказал он, добавив, что «затишья не произошло».

Источник: ТАСС

