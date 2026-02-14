Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник, 17 февраля.

«Мы добились прогресса в том смысле, что, по-моему, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе и во вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам госсекретаря, стороны переговоров по Украине смогли сократить перечень спорных вопросов, но самые сложные из них еще не решены.

«Хорошая новость в том, что мы сузили перечень вопросов, которые ведут к окончанию войны. Плохая новость в том, что все свелось к самым сложным вопросам, которые еще предстоит решить», - сказал он.

При этом Рубио заверил, что США будут делать все, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

«Мы будем делать все возможное, продолжать играть эту роль, чтобы положить конец этой войне», - сказал он.

Глава Госдепа Рубио отметил, что программа продажи американского оружия Киеву продолжается, как и прежде.

«Программа PURL (закупки европейскими странами вооружений США для Украины – ред.) продолжает работать, американское оружие предоставляется для войны в Украине. Все продолжается», - сказал он, добавив, что «затишья не произошло».

