Италия войдет в Совет мира по Газе в качестве наблюдателя

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия войдет в Совет мира по урегулированию конфликта в секторе Газа в качестве наблюдателя.

«Мы получили приглашение в качестве наблюдателя и считаем это хорошим решением на фоне проблем с несоответствием нашей конституции, что не позволяло войти в Совет мира. Мы ответим согласием на это приглашение участвовать как страна-наблюдатель», - сказала она журналистам в Аддис-Абебе, где накануне провела второй саммит Италия - Африка и участвует в заседании ассамблеи глав государств и правительств стран Африканского союза.

Она уточнила, что решение об уровне представительства пока не принято. Как пишет газета Il Messaggero, 19 февраля итальянский премьер может принять участие в совещании Совета мира в Вашингтоне.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Италия получила приглашение, но не вошла в Совет, сославшись на несоответствие его устава определенным пунктам конституции, которые касаются равноправия суверенитетов.

Источник: ТАСС