В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

14 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества между нашими странами в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере.

Володимир Зеленский выразил признательность за оказываемую Азербайджаном гуманитарную помощь Украине, особенно за внимание и заботу об украинских детях.

Президенты Азербайджана и Украины провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами.