Президент: После достижения мира коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом

Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году.

Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

«После достижения мира с Арменией коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом с точки зрения объема грузопотоков», – добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ