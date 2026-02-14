Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл двери для новых возможностей

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для регионального сотрудничества и реализации крупных транспортных проектов.

Об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.

Она отметила, что Европейский союз с удовлетворением "ведет работу с Арменией и Азербайджаном, чтобы сформировать глобальный маршрут".

"Что касается вопросов, стоящих в нашей повестке, то они соответствуют новой стратегии Европейского союза по Черному морю. В этой связи реализуются такие проекты, посредством которых, как мы считаем, можно добиться позитивных геополитических изменений, чтобы наши деловые круги, а также наши граждане и народы могли извлечь из этого пользу.

Мы в прошлом неоднократно видели, что регион Черного моря или же Каспийского моря мы рассматривали как понятие, разделяющее нас, а не связывающее друг с другом. Сейчас же мы меняем этот менталитет, и, конечно, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном открывает двери, и то, что раньше казалось невозможным для реализации, теперь же в это у нас появляется Мюнхенска вера", - сказала Кос.

Источник: Report