Пезешкиан: Иран до конца марта устранит барьеры, мешающие развитию коридора Север-Юг

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал к концу марта устранить все барьеры, мешающие развитию проекта транспортного коридора Север - Юг.

"Отношения между Ираном и Россией прочны, множество соглашений заключаются и реализуются. Мы устраним барьеры к концу года (конец года по иранскому календарю приходится на 20 марта 2026 года), чтобы желаемый железнодорожный маршрут можно было построить и ввести в эксплуатацию", - приводит его слова агентство Tasnim.

Отметим, что в рамках коридора Север - Юг Тегеран и Москва совместно строят ж/д участок Решт - Астара, обеспечивающий сквозной проезд к портам Персидского залива.

Источник: ТАСС