Глава МИД Ирана: Наши друзья в регионе доказали, что они гораздо более эффективны, чем группа E3

Траектория развития Европейского союза (ЕС) вызывает тревогу.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал на своей странице в соцсети X.

"Что все это означает на практике? Паралич и утрата актуальности ЕС/E3 наглядно проявляются в динамике переговоров по иранской ядерной программе", - отметил Аракчи.

По его словам, Европа, которая когда-то была ключевым участником переговоров, сегодня фактически выведена из процесса:

"Вместо этого наши друзья в регионе доказали, что они гораздо более эффективны и полезны, чем маргинальная группа E3".

Источник: Report