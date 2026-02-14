Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала деятельности Азербайджанского телевидения (AzTV).

Строительство здания Бакинского телевизионного центра началось в 1954 году.

Здание телецентра, возведенное азербайджанскими строителями и специалистами совместно с коллегами из Москвы и Ленинграда и оснащенное необходимым оборудованием, было сдано в эксплуатацию в конце 1955 года. До февраля 1956 года в бакинской студии проводились тестовые трансляции.

Бакинская студия сначала выходила в эфир с двухчасовой программой два раза в неделю, затем три раза.

С 1957 года Азербайджанское телевидение начало выходить в эфир 5 раз в неделю, а ежедневный объем передач был доведен до 2 часов 20 минут. В 1962 году объем ежедневно выходящих в эфир программ увеличился до 7 часов. Начиная с 70-х годов объем ежедневного вещания передач и программ Азербайджанского телевидения был доведен до 10 часов, в 80-х годах - до 18 часов. С января 2005 года телевидение перешло на круглосуточное непрерывное вещание.

