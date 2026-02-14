 Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

First News Media09:43 - Сегодня
Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала деятельности Азербайджанского телевидения (AzTV).

Строительство здания Бакинского телевизионного центра началось в 1954 году.

Здание телецентра, возведенное азербайджанскими строителями и специалистами совместно с коллегами из Москвы и Ленинграда и оснащенное необходимым оборудованием, было сдано в эксплуатацию в конце 1955 года. До февраля 1956 года в бакинской студии проводились тестовые трансляции.

Бакинская студия сначала выходила в эфир с двухчасовой программой два раза в неделю, затем три раза.

С 1957 года Азербайджанское телевидение начало выходить в эфир 5 раз в неделю, а ежедневный объем передач был доведен до 2 часов 20 минут. В 1962 году объем ежедневно выходящих в эфир программ увеличился до 7 часов. Начиная с 70-х годов объем ежедневного вещания передач и программ Азербайджанского телевидения был доведен до 10 часов, в 80-х годах - до 18 часов. С января 2005 года телевидение перешло на круглосуточное непрерывное вещание.

Источник: Report

Поделиться:
412

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам ...

Общество

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня - международный день книгодарения

Уволен директор Русского драмтеатра

Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?

Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Последние новости

Азер Насибов вновь развернул все кресла на российском «Голосе» - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Сегодня, 13:35

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Сегодня, 13:08

Глава Мюнхенской конференции: Европа полностью отстранилась от переговоров по Украине

Сегодня, 13:02

Госсекретарь США: Вашингтону небезразлично будущее Европы

Сегодня, 12:56

Рубио указал на снижение роли ООН в мире

Сегодня, 12:52

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня, 12:35

Рубио: Идея мира без границ была глупой

Сегодня, 12:28

Сегодня - международный день книгодарения

Сегодня, 12:23

Уволен директор Русского драмтеатра

Сегодня, 12:10

Представители РФ, КНР и Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Сегодня, 11:55

S&P повысило оценку отраслевого риска банковского сектора Азербайджана

Сегодня, 11:32

СМИ: Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Сегодня, 11:18

Состоялась встреча Марко Рубио с главой МИД Китая

Сегодня, 11:00

Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили взаимодействие в области управления водно-энергетическими ресурсами

Сегодня, 10:47

Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

Сегодня, 10:26

14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:17

Трамп сделал заявления по Ирану

Сегодня, 10:14

Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

Сегодня, 09:43
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36