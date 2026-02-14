 14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

First News Media10:17 - Сегодня
14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

Сегодня - день создания Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. ВВС являются отдельным видом специальных войск Вооруженных сил страны и играют важную роль в защите ее воздушного пространства.

Хотя их исторические корни восходят к 1919 году, формирование как национальной военной структуры относится к 1990-м годам. 14 февраля 1992 года ВВС Национальной армии были учреждены как самостоятельное подразделение, и с тех пор эта дата отмечается как День Военно-воздушных сил.

После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году именно ВВС и войска противовоздушной обороны стали основой начавшихся в Азербайджане военных реформ. В 1997 году Высшее военное авиационное училище Азербайджана приступило к выпуску первых национальных военных летчиков.

Первым военным пилотом Азербайджана был Фаррух ага Гаибов. Он активно участвовал в воздушных операциях против германских войск в годы Первой мировой войны и героически погиб в одном из боев на территории современной Беларуси.

Сегодня Военно-воздушные силы (ВВС) и Войска противовоздушной обороны (ПВО), пополнившие свой арсенал самыми современными самолетами и вертолетами, способны в полной мере защищать воздушное пространство Азербайджана.

В последние годы значительная часть средств, выделенных в стране на оборону, была направлена именно на восстановление и развитие ВВС и ПВО, а их авиапарк был модернизирован.

В рамках Плана действий по индивидуальному партнерству, подписанного между Азербайджаном и НАТО, был модернизирован военный аэродром в поселке Г.З.Тагиева. Кроме того, на военных аэродромах установлено специальное оборудование для обеспечения безопасности полетов, заново построены и отремонтированы постройки для технического обеспечения.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
486

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам ...

Общество

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня - международный день книгодарения

Уволен директор Русского драмтеатра

Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?

Последние новости

Азер Насибов вновь развернул все кресла на российском «Голосе» - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Сегодня, 13:35

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Сегодня, 13:08

Глава Мюнхенской конференции: Европа полностью отстранилась от переговоров по Украине

Сегодня, 13:02

Госсекретарь США: Вашингтону небезразлично будущее Европы

Сегодня, 12:56

Рубио указал на снижение роли ООН в мире

Сегодня, 12:52

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня, 12:35

Рубио: Идея мира без границ была глупой

Сегодня, 12:28

Сегодня - международный день книгодарения

Сегодня, 12:23

Уволен директор Русского драмтеатра

Сегодня, 12:10

Представители РФ, КНР и Ирана обсудили иранскую ядерную программу

Сегодня, 11:55

S&P повысило оценку отраслевого риска банковского сектора Азербайджана

Сегодня, 11:32

СМИ: Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Сегодня, 11:18

Состоялась встреча Марко Рубио с главой МИД Китая

Сегодня, 11:00

Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили взаимодействие в области управления водно-энергетическими ресурсами

Сегодня, 10:47

Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

Сегодня, 10:26

14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:17

Трамп сделал заявления по Ирану

Сегодня, 10:14

Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности Азербайджанского телевидения

Сегодня, 09:43
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36