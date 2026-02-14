14 февраля - день создания ВВС Азербайджана - ФОТО

Сегодня - день создания Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. ВВС являются отдельным видом специальных войск Вооруженных сил страны и играют важную роль в защите ее воздушного пространства.

Хотя их исторические корни восходят к 1919 году, формирование как национальной военной структуры относится к 1990-м годам. 14 февраля 1992 года ВВС Национальной армии были учреждены как самостоятельное подразделение, и с тех пор эта дата отмечается как День Военно-воздушных сил.

После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году именно ВВС и войска противовоздушной обороны стали основой начавшихся в Азербайджане военных реформ. В 1997 году Высшее военное авиационное училище Азербайджана приступило к выпуску первых национальных военных летчиков.

Первым военным пилотом Азербайджана был Фаррух ага Гаибов. Он активно участвовал в воздушных операциях против германских войск в годы Первой мировой войны и героически погиб в одном из боев на территории современной Беларуси.

Сегодня Военно-воздушные силы (ВВС) и Войска противовоздушной обороны (ПВО), пополнившие свой арсенал самыми современными самолетами и вертолетами, способны в полной мере защищать воздушное пространство Азербайджана.

В последние годы значительная часть средств, выделенных в стране на оборону, была направлена именно на восстановление и развитие ВВС и ПВО, а их авиапарк был модернизирован.

В рамках Плана действий по индивидуальному партнерству, подписанного между Азербайджаном и НАТО, был модернизирован военный аэродром в поселке Г.З.Тагиева. Кроме того, на военных аэродромах установлено специальное оборудование для обеспечения безопасности полетов, заново построены и отремонтированы постройки для технического обеспечения.

