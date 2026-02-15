Срок приёма документов для совершения хаджа продлен до 7 марта
Продлён срок приёма документов для совершения хаджа.
Об этом сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.
По его словам, приём документов продлён до 7 марта: «В соответствии с инструкциями, поступившими от Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также с учётом многочисленных обращений наших граждан, проживающих за рубежом и в регионах, мы продлили приём документов на хадж в этом году до 7 марта. Просим граждан не откладывать подачу документов — после указанной даты срок больше не будет продлеваться».
