 Türkiye: Разрабатываются законодательные решения для осужденных членов Рабочей партии Курдистана
В мире

First News Media14:15 - Сегодня
Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) пока не выработала решения относительно возможности условно-досрочного освобождения или перевода под домашний арест лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана.

Об этом сообщает газета Türkiye, отмечая, что для других членов РПК разрабатываются временные законодательные решения.

По действующему законодательству члены террористических организаций, осужденные на пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами, не могут претендовать на УДО или переквалификацию вида наказания на домашний арест. Однако новые законодательные инициативы, разрабатывающиеся в рамках процесса "Свободной от терроризма Турции", могут позволить осужденным на пожизненное и проведшим в тюрьме 25 лет членам РПК получить УДО на 10 последующих лет.

Вместе с тем газета пишет, что такая норма не будет распространяться непосредственно на Оджалана. Он осужден на пожизненное заключение при отягчающих обстоятельствах по статье за преступления против государственной безопасности, конституционного порядка, нацбезопасности, совершенные в рамках деятельности террористической организации. Для освобождения его по УДО или помещения под домашний арест потребуется внести существенные поправки в уголовный кодекс, и переходных законодательных решений будет недостаточно. Как отмечает Türkiye, по Оджалану в правящей партии на данный момент никаких решений нет.

Между тем остальные члены РПК смогут претендовать на смягчение условий отбывания наказания, но без амнистии для замешанных в преступлениях лиц. По разрабатываемым временным нормам возвращающиеся в Турцию члены РПК, не совершившие преступлений, не будут заключены в тюрьму, но будут находиться под судебным надзором. Если они не совершат правонарушений в течение пяти лет, то надзор будет снят.

