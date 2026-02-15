 В Баку и Нахчыване завершился экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии | 1news.az | Новости
В Баку и Нахчыване завершился экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии

First News Media15:02 - Сегодня
В Баку и Нахчыване завершился экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамен проводился в Баку и Нахчыване в электронной форме.

По предварительным данным, один человек был отстранен от экзамена в связи с обнаружением при нем подсказок (конспекта).

Для проведения экзамена в общей сложности было выделено 2 здания. Он проводился при участии 2 главных руководителей, 21 наблюдателя, 3 сотрудников пропускного режима (охрана).

Окончательные результаты экзамена будут объявлены через две недели после проведения экзамена по разговорному блоку.

Сообщается, что экзамен состоял из блоков аудирования, чтения с пониманием, использования языка (лексико-грамматические задания) и письма. Соискатели, не участвовавшие в данном экзамене, не допускаются к экзамену по разговорному блоку, который состоится 19 февраля. Соискатели, не участвовавшие в экзамене по разговорному блоку, не получат сертификат, даже если наберут 30 и более баллов по первым 4 блокам.

Отмечается, что как на экзаменах по азербайджанскому и иностранному языку на степень доктора философии для иностранных соискателей и лиц без гражданства каждый правильный ответ на тестовое задание оценивается в один балл, неправильные ответы не влияют на результаты правильных ответов. Задания по письменному и разговорному блокам оцениваются по 10-балльной шкале. Таким образом, максимальный балл, который можно набрать на экзамене, равен 50. Соискатели, набравшие минимум 20% баллов по блокам аудирования, чтения с пониманием, использования языка (лексико-грамматические задания), письма и разговорной речи, и в общей сложности не менее 30 баллов на экзамене по иностранному языку, а также соискатели-иностранцы, набравшие не менее 25 баллов на экзамене по азербайджанскому языку, считаются выполнившими требования.

Также отмечается, что экзамен по азербайджанскому языку и разговорному блоку для иностранных соискателей и лиц без гражданства состоится 16 февраля.

Источник: Report

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

