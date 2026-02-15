Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию - ФОТО - ВИДЕО

15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.

В белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил Президент Республики Сербия Александар Вучич.

Затем в Новом дворце в Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В честь главы государства у входа был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил президент Сербии Александр Вучич.

Затем были исполнены государственные гимны обеих стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ, Report