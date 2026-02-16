Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии

Украина финансирует венгерскую оппозицию и вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, поскольку хочет добиться смены правительства в стране. С таким обвинением в адрес Киева выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с госсекретарем США Марко Рубио, глава правительства отметил, что украинцы решили стать "активными игроками" в нынешней избирательной кампании в Венгрии, поскольку "результаты выборов для них небезразличны". "Они участвуют в этой кампании, используя все силы и средства. Мы знаем, что они финансируют наших оппонентов, и мы знаем, как это происходит", - сказал Орбан, добавив, что украинцев "тоже придется победить", как и оппозицию.

Источник: ТАСС