Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации.... изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 16 февраля.

В начале февраля Путин освободил Сергея Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Источник: Газета.ру