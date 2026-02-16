Принято решение в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Состоялось судебное заседание по апелляционным жалобам на решение о продлении меры пресечения в виде ареста, принятое в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (НПФА) Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима, задержанных в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Как сообщает АПА, на процессе, прошедшем сегодня в Бакинском апелляционном суде, было принято решение.

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы.

Напомним, что в прошлом году решением Сабаильского районного суда в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 суток. 9 февраля текущего года срок ареста был продлён ещё на 4 месяца.

А.Керимли и М.Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства).