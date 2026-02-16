На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

16. Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.