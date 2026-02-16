 Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна | 1news.az | Новости
В мире

Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

First News Media09:25 - Сегодня
Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Среди них — Билл и Хилари Клинтон, Джо Байден, Камала Харрис, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Вуди Аллен, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Бейонсе.

До этого Бонди и ее заместитель Тодд Бланш написали письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей.

Источник: Lenta.ru

