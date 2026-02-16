Восстановлен скоростной режим на трассе Зыхский круг-аэропорт - ОБНОВЛЕНО

На некоторых участках дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен скоростной режим, который ранее был снижен на 20 км/ч из-за тумана.

Об этом 1news.az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

10:50

На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и предупреждающий знак "Туман" отражены на информационно-скоростных табло, уточнили в ведомстве.

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.