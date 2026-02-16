 В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

В Баку состоялся Венский благотворительный бал - престижное международное событие с гуманитарной миссией.

11 февраля 2026 года в одном из самых роскошных отелей столицы Азербайджана - Fairmont Baku, Flame Towers - состоялся Венский благотворительный бал. Это международное светское событие вновь объединило европейские традиции, азербайджанский колорит, международный бизнес-нетворкинг и благотворительность.

Официальным организатором мероприятия выступил Международный бизнес-клуб «The One in a Million» в лице соучредителя Светланы Третьяковой. Организационным партнёром в Баку стала Лидия Алиева-Шестак.

Венский благотворительный бал в Баку по праву называют бриллиантом европейской культуры на Каспийском море. Событие стало форматом мягкой дипломатии через культуру, искусство и общественную миссию, создавая пространство диалога между представителями разных стран, деловых сообществ и культурных элит.

Особое место в концепции бала заняла благотворительная миссия. Средства, собранные в рамках благотворительного аукциона, будут направлены в Фонд имени Гейдара Алиева - на поддержку детей, оставшихся без опеки. Бал продолжил свою гуманитарную традицию, объединяя престиж и реальные добрые дела.

Торжественное открытие вечера традиционно украсили дебютанты - ученики European Azerbaijan School, символизируя преемственность культурных ценностей и воспитание будущего поколения.

Гостей ожидала насыщенная концертная программа с участием Бакинского камерного оркестра IMEC. Звездой вечера стала заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Инара Бабаева, чьё выступление стало одним из самых ярких музыкальных моментов бала. Жемчужиной вечера стало потрясающее фешен-шоу от Ajouré Atelier

Особую атмосферу вечеру придало выступление джазовой пианистки, композитора и певицы Leyla Noir, лауреата народной премии «Хумай» за вклад в развитие искусства Азербайджана. Её музыкальный сет сопровождался чувственным танго-номером в исполнении основательницы школы Baku Tango Therapy Ленай Сеидали-заде - вице-чемпионки AZDC по аргентинскому танго и финалистки Кубка мира Tango2Cup - и хореографа Алексея Анпилова, объединив живую музыку, вокал и пластику аргентинского танго в одном сценическом номере.

В рамках светской программы вечера также состоялась мини-выставка азербайджанской художницы и общественного деятеля Милены Набиевой.

В течение вечера гостей ожидали розыгрыш ценных подарков от партнёров, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин со специальным меню от шеф-повара ресторана отеля Fairmont Baku Flame Towers.

Особым событием вечера стало то, что впервые в рамках Венского благотворительного бала в Баку состоялась церемония награждения специальной статуэткой Vienna Charity Ball Awards. Награды были вручены компаниям и личностям, которые, по мнению организаторов, своим образом жизни, профессиональной деятельностью и общественной позицией не только поддерживают культурные и благотворительные инициативы, но и личным примером делают мир добрее и осмысленнее.

Эта церемония стала новой традицией бала, подчеркивающей его ценности и философию. Организаторы выразили уверенность, что Vienna Charity Ball Awards станет ежегодной частью события и будет объединять людей, для которых благотворительность, культура и ответственность перед обществом являются образом жизни.

Амбассадором Венского благотворительного бала 2026 года стала основатель NAC Neo-Global Arts & Connections Нигяр Бабаева.

По традиции Венского бала организационный комитет также выбирает принца и принцессу вечера - представителей молодого поколения, которые своим воспитанием, манерами и отношением к культуре отражают ценности события.

В этом году почётные титулы принца и принцессы бала были присуждены Руслан Урбан и Турай Керемли. Несмотря на юный возраст, они уже демонстрируют высокий уровень воспитания, уважение к традициям и тонкое чувство современной культуры, символизируя будущее светского общества.

Завершением вечера стала ещё одна красивая традиция - выбор короля и королевы бала. Организационный комитет отмечает ими людей - чья жизненная философия отражает дух события: благородство, филантропию, культуру общения и поддержку добрых дел.

В этом году почётный титул королевы бала был присуждён художнице и общественному деятелю Милене Набиевой, королём бала стал Франческо Банкини - руководитель European Azerbaijan School, активно поддерживающий культурные и образовательные инициативы.

Ведущим вечера выступил заслуженный журналист Азербайджана Эмин Мусави.

Партнёрами Венского благотворительного бала стали:

Fairmont Baku, Flame Towers; Bentley Baku; European Azerbaijan School; Ajouré Atelier; Jonach & Partner Investment Consulting GmbH; Happy Smile Clinic; Sensum Floristry; Savalan Aspi Winery; Morshynska; Nero Print; IMEC; Baku Fashion Club; NAC; Spa Ceylon.

Медиа-партнёры:

1News; Caspian Magazin; The M.O.S.T.; Azeriobserver.

До встречи на Венском благотворительном балу в Баку через год.

Венский благотворительный бал - там, где престиж действительно имеет смысл.

Поделиться:
379

Актуально

Мнение

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру ...

Политика

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Общество

В марте будет 17 нерабочих дней

Общество

СМИ: Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности

Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

В марте будет 17 нерабочих дней

Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?

В Азербайджане температура воздуха достигнет 20 градусов тепла

«Дождь из шаров» в День святого Валентина вызвал большой ажиотаж в Баку - ВИДЕО

Вынесен приговор работнику кладбища, занимавшемуся кражей золотых коронок у умерших

Последние новости

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан

Сегодня, 13:42

СМИ: Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 13:38

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Сегодня, 13:32

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру сотрудничества

Сегодня, 13:28

Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

Сегодня, 13:25

В марте будет 17 нерабочих дней

Сегодня, 13:05

Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

Сегодня, 12:53

Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос

Сегодня, 12:50

В Израиле гражданина страны арестовали по подозрению в работе на Иран

Сегодня, 12:40

Cтратегический и культурный центр региона: Каким увидел Баку XIX века Александр III - ФОТО

Сегодня, 12:23

В канцелярию Нетаньяху поступил подозрительный конверт

Сегодня, 12:15

Судебный процесс по делу Варданяна продолжится 17 февраля

Сегодня, 12:12

В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

Сегодня, 12:10

Обнародован предвыборный список правящей партии Армении во главе с Пашиняном

Сегодня, 12:07

Доля экс-министра Украины в схеме «Мидас» составила $12 млн, установило следствие

Сегодня, 12:03

В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Берлине прошли Дни азербайджанского кино - ФОТО

Сегодня, 11:42

В сербской общественно-политической газете «Politika» опубликована статья о городе Агдам

Сегодня, 11:35

Сын свергнутого шаха призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран

Сегодня, 11:32

Садыр Жапаров исключил переворот в Кыргызстане

Сегодня, 11:25
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36