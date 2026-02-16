В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

В Баку состоялся Венский благотворительный бал - престижное международное событие с гуманитарной миссией.

11 февраля 2026 года в одном из самых роскошных отелей столицы Азербайджана - Fairmont Baku, Flame Towers - состоялся Венский благотворительный бал. Это международное светское событие вновь объединило европейские традиции, азербайджанский колорит, международный бизнес-нетворкинг и благотворительность.

Официальным организатором мероприятия выступил Международный бизнес-клуб «The One in a Million» в лице соучредителя Светланы Третьяковой. Организационным партнёром в Баку стала Лидия Алиева-Шестак.

Венский благотворительный бал в Баку по праву называют бриллиантом европейской культуры на Каспийском море. Событие стало форматом мягкой дипломатии через культуру, искусство и общественную миссию, создавая пространство диалога между представителями разных стран, деловых сообществ и культурных элит.

Особое место в концепции бала заняла благотворительная миссия. Средства, собранные в рамках благотворительного аукциона, будут направлены в Фонд имени Гейдара Алиева - на поддержку детей, оставшихся без опеки. Бал продолжил свою гуманитарную традицию, объединяя престиж и реальные добрые дела.

Торжественное открытие вечера традиционно украсили дебютанты - ученики European Azerbaijan School, символизируя преемственность культурных ценностей и воспитание будущего поколения.

Гостей ожидала насыщенная концертная программа с участием Бакинского камерного оркестра IMEC. Звездой вечера стала заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Инара Бабаева, чьё выступление стало одним из самых ярких музыкальных моментов бала. Жемчужиной вечера стало потрясающее фешен-шоу от Ajouré Atelier

Особую атмосферу вечеру придало выступление джазовой пианистки, композитора и певицы Leyla Noir, лауреата народной премии «Хумай» за вклад в развитие искусства Азербайджана. Её музыкальный сет сопровождался чувственным танго-номером в исполнении основательницы школы Baku Tango Therapy Ленай Сеидали-заде - вице-чемпионки AZDC по аргентинскому танго и финалистки Кубка мира Tango2Cup - и хореографа Алексея Анпилова, объединив живую музыку, вокал и пластику аргентинского танго в одном сценическом номере.

В рамках светской программы вечера также состоялась мини-выставка азербайджанской художницы и общественного деятеля Милены Набиевой.

В течение вечера гостей ожидали розыгрыш ценных подарков от партнёров, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин со специальным меню от шеф-повара ресторана отеля Fairmont Baku Flame Towers.

Особым событием вечера стало то, что впервые в рамках Венского благотворительного бала в Баку состоялась церемония награждения специальной статуэткой Vienna Charity Ball Awards. Награды были вручены компаниям и личностям, которые, по мнению организаторов, своим образом жизни, профессиональной деятельностью и общественной позицией не только поддерживают культурные и благотворительные инициативы, но и личным примером делают мир добрее и осмысленнее.

Эта церемония стала новой традицией бала, подчеркивающей его ценности и философию. Организаторы выразили уверенность, что Vienna Charity Ball Awards станет ежегодной частью события и будет объединять людей, для которых благотворительность, культура и ответственность перед обществом являются образом жизни.

Амбассадором Венского благотворительного бала 2026 года стала основатель NAC Neo-Global Arts & Connections Нигяр Бабаева.

По традиции Венского бала организационный комитет также выбирает принца и принцессу вечера - представителей молодого поколения, которые своим воспитанием, манерами и отношением к культуре отражают ценности события.

В этом году почётные титулы принца и принцессы бала были присуждены Руслан Урбан и Турай Керемли. Несмотря на юный возраст, они уже демонстрируют высокий уровень воспитания, уважение к традициям и тонкое чувство современной культуры, символизируя будущее светского общества.

Завершением вечера стала ещё одна красивая традиция - выбор короля и королевы бала. Организационный комитет отмечает ими людей - чья жизненная философия отражает дух события: благородство, филантропию, культуру общения и поддержку добрых дел.

В этом году почётный титул королевы бала был присуждён художнице и общественному деятелю Милене Набиевой, королём бала стал Франческо Банкини - руководитель European Azerbaijan School, активно поддерживающий культурные и образовательные инициативы.

Ведущим вечера выступил заслуженный журналист Азербайджана Эмин Мусави.

Партнёрами Венского благотворительного бала стали:

Fairmont Baku, Flame Towers; Bentley Baku; European Azerbaijan School; Ajouré Atelier; Jonach & Partner Investment Consulting GmbH; Happy Smile Clinic; Sensum Floristry; Savalan Aspi Winery; Morshynska; Nero Print; IMEC; Baku Fashion Club; NAC; Spa Ceylon.

Медиа-партнёры:

1News; Caspian Magazin; The M.O.S.T.; Azeriobserver.

До встречи на Венском благотворительном балу в Баку через год.

Венский благотворительный бал - там, где престиж действительно имеет смысл.