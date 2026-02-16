В Израиле гражданина страны арестовали по подозрению в работе на Иран

Израильские силовики арестовали и допросили подозреваемого в работе на иранскую разведку гражданина Израиля.

Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

«Подозреваемый в контактах с иранской разведкой гражданин Израиля был арестован за сбор разведывательной информации о высокопоставленном израильском лице. В рамках совместной операции полиции и Службы общей безопасности в последние недели был арестован и допрошен Фарес Абу Аль-Хиджа. В ходе допроса было выяснено, что подозреваемый контактировал с иностранным агентом, предполагая, что тот имеет отношение к иранской разведке, и получал от него деньги за выполнение различных заданий, включая сбор разведывательной информации с целью нанесения ущерба безопасности Государства Израиль. Иностранный агент был определен как относящийся к иранский разведке», - говорится в заявлении.

Подозреваемый «был задержан во время выполнения разведывательной миссии против высокопоставленного лица», отметили в полиции. По итогам расследования 16 февраля ему было предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе.

Источник: ТАСС