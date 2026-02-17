Католикос всех армян Гарегин II отказался от дачи показаний по уголовному делу, сообщает газета "Жоговурд".

Отмечается, что католикос отказался давать показания в ходе встречи со следователем, воспользовавшись правом на это.

По данным издания, следователем по делу выступает Ара Авакян, а прокурором – Хачатур Галстян, ранее работавший в Следственном комитете Армении.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна (в миру — Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта". Адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура запретила католикосу выезд из Армении.

Армянская Апостольская Церковь назвала дело незаконным и политически мотивированным.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства.

На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в СМИ появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Гарегина II в попытках замять "кощунственный поступок" архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера (сам владыка Хачатрян отрицает свою причастность), и заявили, что тем самым патриарх "покровительствует кощунству". В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской Церкви.