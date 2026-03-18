Пожар в мебельном цехе в Бинагади локализован, пострадавших нет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в мебельном цехе, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, на территории, известной как Баксол, был локализован благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель начальника штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Руслан Пирализаде.

По его словам, МЧС приняло срочные меры для предотвращения распространения огня на близлежащие объекты: «На месте происшествия пострадавших нет. Пожар охватил территорию площадью 540 кв. м. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания».

17 марта, 22:40

В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по тушению пожара в мебельном цехе.

Как передает с места происшествия АПА, предприниматели выносят свои товары из зоны, где произошёл пожар.

22:10

В Бинагадинском районе столицы в мебельном цехе произошёл пожар, сотрудники полиции были оперативно направлены на место происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

На месте происшествия проводятся оперативные меры по безопасной эвакуации граждан, взятию территории под контроль, а также обеспечению беспрепятственной работы пожарных подразделений.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают работы по устранению заторов на дороге и регулированию движения.

***

На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в мебельном цехе на "дороге Баксол" в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

Для ликвидации пожара незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.

