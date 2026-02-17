Польша готовит иск о «репарациях» против России за последствия советского господства в стране.

Об этом пишет Financial Times (FT).

«Польша готовит иск о репарациях против России», — говорится в публикации.

Речь идет о последствиях советского господства.

По словам директора института, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил некое расследование в отношении России, Бартоша Гондека, расследование будет более тщательным, чем то, где раскрывались жестокости нацистов.

Источник: Газета.ру