Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

На открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, был объявлен приговор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проходящем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также за счет государства адвокатами для защиты.

В заседании приняли участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также от имени Азербайджанского государства в качестве потерпевшего руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

Согласно приговору, Р.Варданян приговорен к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Напомним, что на судебном заседании прокурор, защищающий государственное обвинение, предложил приговорить обвиняемого Р.Варданяна к пожизненному заключению.

Сообщается, что обвинения, ранее предъявленные обвиняемому по статье 228.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, были переквалифицированы на статью 228.2.1 данного Кодекса.

Кроме того, из ранее выдвинутого обвинения были исключены статьи 279.1 и 279.2 Уголовного кодекса, выраженные в цифровом обозначении.

Суд постановил отбывание первых 10 лет наказания в тюрьме, 10 лет - в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.