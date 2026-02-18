Эрдоган: Европе не построить прочную систему безопасности без Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна является неотъемлемой частью безопасности Европы и настало время включить ее в существующие механизмы европейской обороны.

«На протяжении многих лет мы на всех платформах объясняли, что наша страна внесет значительный позитивный вклад в Европейский Союз. Настало время включить Турцию в существующие механизмы обороны и безопасности Европы. Необходимо признать, что подходы, исключающие Турцию и игнорирующие глобальные реалии, совершенно нелогичны. Что же касается создания новой оборонной архитектуры в Европе, если такие намерения есть, очевидно, что эта архитектура без Турции будет неполноценной. Турецкая армия - одна из крупнейших и наиболее эффективных армий в НАТО сегодня», - приводят слова президента журналисты его пула.

Турецкий лидер указал, что в нынешней международной конъюнктуре «лучший выбор - это устранить идеологические барьеры на пути интеграции Турции в Европу и укрепить тем самым позиции Европы».

«Мы полностью уверены в нашей армии. Благодаря ей мы являемся страной, которая не только вступает в переговоры, но и демонстрирует свои возможности на местах. Надеюсь, все поняли, что без Турции Европа не сможет построить прочную систему безопасности», - отметил Эрдоган.

Источник: ТАСС