МЧС запустило мобильное приложение «e-FHN» - ВИДЕО

В целях развития цифровых услуг, а также повышения качества обслуживания граждан введено в эксплуатацию мобильное приложение электронной системы услуг Министерства по чрезвычайным ситуациям - «e-FHN».

Приложение обеспечивает автоматизацию подачи заявок на соответствующие услуги и регистрации штрафов – с его помощью граждане могут войти в систему, пройти регистрацию и удобно пользоваться услугами, предоставляемыми министерством, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Среди возможностей приложения - отправка обращений в электронном формате, отслеживание статуса их исполнения, получение уведомлений, проведение соответствующих платежей и другие функции.

«Отметим, что запуск мобильного приложения является одним из важных шагов, предпринятых в рамках полномочий министерства для поддержки инициатив электронного правительства, упрощения доступа к государственным услугам и повышения удовлетворенности граждан» -отмечают в МЧС, подчеркивая, что ведомство продолжает реализовывать проекты в сфере цифровизации, обеспечивая более оперативные, прозрачные и доступные услуги для населения.