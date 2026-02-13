Трагическую гибель модели Русланы Коршуновой связали со скандальным делом Эпштейна - ФОТО

Смерть 20-летней казахстанской модели Русланы Коршуновой, произошедшая в Нью-Йорке 18 лет назад и до сих пор вызывающая вопросы, вновь оказалась в центре внимания.

В эфире ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» её близкая подруга Ева Бехер предположила, что трагедия могла иметь отношение к скандальному делу Джеффри Эпштейна - заявление прозвучало на фоне обсуждения недавно обнародованных документов, известных как «файлы Эпштейна».

В документах, обнародованных министерство юстиции США в рамках расследования против финансиста Джеффри Эпштейна, упоминаются сведения о том, что в 2006 году модель Р.Коршунова совершила перелёт на его частном самолёте, получившем неофициальное название «Лолита Экспресс», и посетила принадлежавший ему остров Литл-Сент-Джеймс. Напомним, что спустя два года - 28 июня 2008 года - она погибла, выпав из окна своей квартиры на девятом этаже на Манхэттене - обстоятельства произошедшего до сих пор остаются предметом обсуждений и различных версий.

Близкая подруга трагически погибшей модели Ева Бехер с уверенностью заявила в эфире шоу «Малахов», что произошедшее с Р.Коршуновой - это убийство: «Руслана ничего не могла сделать сама с собой. После того как мы узнали, что она была на острове Эпштейна, я начала сопоставлять разные факты. Понимаем, что искать правду нужно в файлах Эпштейна. Люди, которые имели отношение к этому ужасу, имели желание заставить её замолчать и нашли самую страшную форму».

Е.Бехер также подчеркнула, что до трагической гибели ее подруга проходила курсы личностного роста, но в один момент что-то изменилось, так как Р.Коршунова стала подавленной и разочарованной в жизни.

Отметим, что американская полиция посчитала произошедшее с Р.Коршуновой самоубийством и закрыла дело, однако предсмертной записки найдено не было. Кроме того, по заявлениям всех её близких, друзей и знакомых, у неё не было реальной причины покончить с собой. Также ранее выдвигалась версия, что самоубийство модели могло быть связано с сектой «Роза мира», тренинги которой она посещала незадолго до гибели.

Напомним, что в 2005 году Руслана Коршунова, которую называли «русской Рапунцель», была названа одним из главных открытий Нью-йоркской недели моды. К 2008 году модель приняла участие в рекламных кампаниях DKNY, BCBG, Blugirl by Blumarine, Clarins, Ghost, Girbaud, Kenzo Accessories, Marithé & François, Max Studio, Moschino, Old England, Pantene Always Smooth, Paul Smith, Vera Wang lingerie и Nina Ricci 'Nina' fragrance, а также появилась на обложках французского выпуска журнала ELLE, российского и польского Vogue.

