Армения готовит соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Польшей

Армения планирует подписать с Польшей соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Правительство одобрило документ, который определяет принципы и механизмы взаимодействия между Минобороны Армении и Миннацобороны Польши - от обмена и совместных проектов до защиты конфиденциальной информации и работы совместной комиссии, передают армянские СМИ.

Соглашение опирается на базовый договор в оборонной сфере 2004 года, соответствует программе реформирования ВС Армении на 2021–2026 годы и направлено на расширение международного оборонного сотрудничества. Документ подлежит ратификации парламентом.