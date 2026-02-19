 Армения готовит соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Польшей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Армения готовит соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Польшей

First News Media11:40 - Сегодня
Армения готовит соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Польшей

Армения планирует подписать с Польшей соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Правительство одобрило документ, который определяет принципы и механизмы взаимодействия между Минобороны Армении и Миннацобороны Польши - от обмена и совместных проектов до защиты конфиденциальной информации и работы совместной комиссии, передают армянские СМИ.

Соглашение опирается на базовый договор в оборонной сфере 2004 года, соответствует программе реформирования ВС Армении на 2021–2026 годы и направлено на расширение международного оборонного сотрудничества. Документ подлежит ратификации парламентом.

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает ...

Мнение

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Общество

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр ...

В мире

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

В Шанхае обрушился перекресток из-за строительства метро - ВИДЕО

Последние новости

Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

Сегодня, 14:15

Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

Сегодня, 14:10

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Сегодня, 14:00

В бакинском метро произошло задымление - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

В Баку состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:55

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Сегодня, 13:50

Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

Сегодня, 13:43

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:40

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

Сегодня, 13:35

Из Германии в Газах по горам: история немецкого «искателя приключений», получившего срок в Азербайджане

Сегодня, 13:27

Назначен новый руководитель платежного бизнеса Kapital Bank и PashaPay

Сегодня, 13:17

Андреа Калуби: Необходимо положить конец зависимости Запада от недр Конго

Сегодня, 13:13

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

Сегодня, 13:08

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа за последние два года провела более 35 международных конференций

Сегодня, 13:00

Уничтожена импортированная из Индии партия биологически активной добавки - ФОТО

Сегодня, 12:45

Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин

Сегодня, 12:37

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

Сегодня, 12:35

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр Mother Teresa в Тиране - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Сегодня, 12:27

МЧС призывает население к бдительности из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 12:23
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36