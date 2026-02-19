В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 13 пострадали в результате взрыва газового резервуара на крыше жилого дома в мегаполисе Карачи в Пакистане.

Об этом сообщила газета The Express Tribune.

От сильного взрыва обрушилась крыша здания, пострадали соседние дома. Из-под завалов спасатели извлекли тела не менее 15 погибших, ведутся поиски других людей, которые могут находиться под обломками. Раненые доставлены в больницу.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа. Жилой дом, где произошел инцидент, был построен незаконно.

Источник: ТАСС