 На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

First News Media15:22 - Сегодня
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Девять человек, в том числе туристы, провалились в автомобиле под лед Байкала, есть погибшие.

Возбуждено уголовное дело, сообщил СК России.

Трагедия произошла в районе 15:30 (10:30 мск) 20 февраля в районе мыса Хобой. Туристы ехали на автомобиле УАЗ.

В МЧС России сообщили, что на место выдвинулись две единицы техники и пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

По предварительным данным СК, в результате происшествия есть погибшие. Одному туристу удалось спастись, местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается. Пропавшие, по предварительным данным, погибли.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Консульство КНР в Иркутске уведомили о происшествии. Ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале не открыта, выезд на лед запрещен.

«Иностранные туристы, пропавшие на Байкале во время падения автомобиля под лед, по предварительным данным, погибли. Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково - спасательного отряда МЧС России по Иркутской области выехали на место. Прокуратура начала проверку. Ее специалисты дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

Источник: ТАСС

Поделиться:
357

Актуально

Мнение

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной ...

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

В мире

Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

Макрон оставил жену в одиночестве на выходе из самолета в Индии - ВИДЕО

Последние новости

Начинается процесс электронного перевода учащихся

Сегодня, 19:00

Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Гёйгёле закрыли предприятие после отравления 10 школьников - ФОТО

Сегодня, 18:30

Бывшим вынужденным переселенцам, переехавшим в Ходжавенд, вручены ключи от их домов - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Азербайджане вводится запрет на использование асбеста

Сегодня, 17:36

В Баку женщины в хиджабах ограбили магазин вблизи мечети

Сегодня, 17:31

Как изменилось число браков и разводов в Азербайджане за прошлый год?

Сегодня, 17:30

Посольство Азербайджана в США выступило с заявлением в связи с инцидентом в Вашингтоне

Сегодня, 17:22

Реорганизованы «Агентство развития медиа» и «Центр анализа международных отношений»

Сегодня, 17:15

В Азербайджане увеличилась численность населения

Сегодня, 17:11

Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

Сегодня, 17:08

Шантаж, угрозы и изъятие паспортов: как азербайджанки становились жертвами секс-трафика

Сегодня, 17:03

Еще один телеканал будет транслировать матчи Мисли премьер-лиги

Сегодня, 17:01

Байрактар: Армения может стать частью энергопроектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Сегодня, 16:47

Парк или очередная новостройка? Жители Ясамала обеспокоены судьбой леса у озера Ганлыгёль - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Сегодня, 16:20

Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

Сегодня, 16:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36