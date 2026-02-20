На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Девять человек, в том числе туристы, провалились в автомобиле под лед Байкала, есть погибшие.

Возбуждено уголовное дело, сообщил СК России.

Трагедия произошла в районе 15:30 (10:30 мск) 20 февраля в районе мыса Хобой. Туристы ехали на автомобиле УАЗ.

В МЧС России сообщили, что на место выдвинулись две единицы техники и пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

По предварительным данным СК, в результате происшествия есть погибшие. Одному туристу удалось спастись, местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается. Пропавшие, по предварительным данным, погибли.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Консульство КНР в Иркутске уведомили о происшествии. Ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале не открыта, выезд на лед запрещен.

«Иностранные туристы, пропавшие на Байкале во время падения автомобиля под лед, по предварительным данным, погибли. Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково - спасательного отряда МЧС России по Иркутской области выехали на место. Прокуратура начала проверку. Ее специалисты дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

Источник: ТАСС