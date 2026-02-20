Иран провел военные учения с Россией на фоне угроз Трампа

Иран в четверг, 19 февраля, провел совместные военно-морские учения с Россией учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана.

Об этом сообщает издание The Hill.

«Российские моряки провели учения с иранскими силами в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом"», — сказано в сообщении.

По словам контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хассана Магсудлу, учения были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского взаимодействия между странами.

Также уточняется, что перед началом совместных маневров с российской стороной Иран провел отдельные учения, в ходе которых были осуществлены пуски пяти ракет в направлении Ормузского пролива.

