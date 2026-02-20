В Японии появятся воздушно-космические силы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что в стране появятся воздушно-космические силы самообороны.

"Воздушные силы самообороны будут преобразованы в воздушно-космические силы самообороны, и будет сформирована новая "Группа космических операций", - заявила она в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность. Глава японского правительства также пообещала провести пересмотр системы оплаты труда и улучшение условий службы военнослужащих Сил самообороны Японии, "составляющих основу обороноспособности страны".

Источник: ТАСС