Армянских чиновников обязали тратить их премии на самообразование

Руководящий состав госаппарата, получающий премии, обязан направлять часть средств на самообразование, иначе лишается 10% премии, пишет газета «Грапарак».

По данным издания, чиновники, получающие премию до 250 тысяч драмов, обязаны направить на образовательные расходы 10% суммы, а при превышении 250 тысяч драмов — всю сумму, и в следующем семестре предоставить подтверждающие документы. В противном случае сумма подлежит вычету из фонда премирования в следующий период.

23 января стало известно, что власти Армении планируют премирование чиновников за второе полугодие 2025 года, несмотря на общественное недовольство. В тот же день спикер парламента Армении Ален Симонян утвердил премирование сотрудников аппарата Национального собрания. Согласно опубликованному 22 января документу, государственные служащие аппарата Национального собрания будут поощрены единовременной денежной премией. Вторым распоряжением спикер парламента утвердил порядок распределения премиального фонда на 2026 год.