Зеленский и Рютте обсудили подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и Россией и возможные изменения позиций сторон, о чем сообщил в субботу в соцсетях, пишет УНН.

"Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон", - написал Зеленский

Как отметил Президент, стороны также "обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL".

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!" - подчеркнул Зеленский.