Карл III разрешил открыть полиции данные о бывшем принце Эндрю

Король Великобритании Карл III разрешил Букингемскому дворцу передать полиции документы, связанные с деятельностью бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его контактами с финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источник в королевской семье.

«Мы заявили, что будем полностью и безоговорочно сотрудничать», — отметил собеседник после задержания брата монарха полицией Темз-Вэлли.

Во дворце не уточнили, планируются ли обыски в резиденции короля, где господин Маунтбеттен-Виндзор до 2022 года имел кабинет и апартаменты. Источник допустил, что высокопоставленные сотрудники «знали о действиях Эндрю и скрывали это».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан 19 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стали опубликованные «файлы Эпштейна». В них указано, что в 2011 году, занимая пост спецпредставителя по торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну. Обвинения ему пока не предъявлены, однако статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Источник: Коммерсантъ