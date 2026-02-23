Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн мог хранить компрометирующую информацию о своем окружении в секретных сейфах, которые до сих пор не были вскрыты властями Соединенных Штатов.

Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, Эпштейн арендовал по меньшей мере шесть складских помещений, договоры аренды которых действовали в течение 16 лет - вплоть до его смерти в 2019 году. Один из этих сейфов располагался в городе Палм-Бич (штат Флорида). Согласно сведениям издания, уличенный в педофилии финансист платил детективному агентству Riley Kiraly за хранение компьютеров, которые были вывезены из его дома во Флориде перед первыми полицейскими обысками в 2005 году. Как подчеркнула газета, американские правоохранительные органы давно подозревали, что Эпштейн был заранее предупрежден о готовящихся обысках, поскольку его дом выглядел «приведенным в порядок».

The Daily Telegraph указала на отсутствие каких-либо свидетельств того, что Федеральное бюро расследований США обыскало упомянутые складские помещения. Издание добавило, что документы, хранящиеся в этих сейфах, могут подтвердить версию о сборе Эпштейном компромата на своих приятелей из мира большой политики и бизнеса.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Источник: ТАСС