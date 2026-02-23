 Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

First News Media14:52 - Сегодня
Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн мог хранить компрометирующую информацию о своем окружении в секретных сейфах, которые до сих пор не были вскрыты властями Соединенных Штатов.

Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, Эпштейн арендовал по меньшей мере шесть складских помещений, договоры аренды которых действовали в течение 16 лет - вплоть до его смерти в 2019 году. Один из этих сейфов располагался в городе Палм-Бич (штат Флорида). Согласно сведениям издания, уличенный в педофилии финансист платил детективному агентству Riley Kiraly за хранение компьютеров, которые были вывезены из его дома во Флориде перед первыми полицейскими обысками в 2005 году. Как подчеркнула газета, американские правоохранительные органы давно подозревали, что Эпштейн был заранее предупрежден о готовящихся обысках, поскольку его дом выглядел «приведенным в порядок».

The Daily Telegraph указала на отсутствие каких-либо свидетельств того, что Федеральное бюро расследований США обыскало упомянутые складские помещения. Издание добавило, что документы, хранящиеся в этих сейфах, могут подтвердить версию о сборе Эпштейном компромата на своих приятелей из мира большой политики и бизнеса.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Источник: ТАСС

Поделиться:
275

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Политика

В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже ...

В мире

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Жумгалбека Шабданбекова назначили главой Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Сегодня, 16:17

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Сегодня, 16:13

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Сегодня, 16:00

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Сегодня, 15:58

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Сегодня, 15:25

В Азербайджане применят налоговые льготы для нерезидентов в связи с WUF13

Сегодня, 15:20

Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

Сегодня, 15:18

Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

Сегодня, 15:15

Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

Сегодня, 15:05

Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 15:00

Очередной гуманитарный груз Азербайджана передан городу Киев - ФОТО

Сегодня, 14:55

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Сегодня, 14:52

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Сегодня, 14:42

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

Сегодня, 14:23

В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Сегодня, 14:17

Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 14:00

В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

Сегодня, 13:50

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Сегодня, 13:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36