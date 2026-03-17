Предприниматели выносят уцелевшие товары из зоны пожара - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по тушению пожара в мебельном цехе.

Как передает с места происшествия АПА, предприниматели выносят свои товары из зоны, где произошёл пожар.

22:10

В Бинагадинском районе столицы в мебельном цехе произошёл пожар, сотрудники полиции были оперативно направлены на место происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

На месте происшествия проводятся оперативные меры по безопасной эвакуации граждан, взятию территории под контроль, а также обеспечению беспрепятственной работы пожарных подразделений.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают работы по устранению заторов на дороге и регулированию движения.

На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в мебельном цехе на "дороге Баксол" в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

Для ликвидации пожара незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.