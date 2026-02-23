 На хачмазском побережье Каспия зафиксирована массовая гибель водоплавающих птиц - ФОТО | 1news.az | Новости
На хачмазском побережье Каспия зафиксирована массовая гибель водоплавающих птиц - ФОТО

First News Media10:58 - Сегодня
На прибрежных территориях Каспийского моря зафиксирована массовая гибель птиц семейства поганковых (Podicipedidae).

Близ села Ниязабад Хачмазского района на берегу моря можно увидеть тушки тысяч птиц. Такая картина наблюдается на протяжении нескольких километров.

Рыбаки рассказывают, что особенно много поганок погибло в начале февраля.

«Я часто бываю в этих местах. Тушки птиц разбросаны на берегу уже более двадцати дней. Раньше встречались и живые особи. Они собирались стаями в одном месте и стояли неподвижно. Не взлетали, даже если подойти и коснуться их. Мы брали их и бросали в воду, но волны снова выносили их на берег. Они гибли от холода на берегу, свернув шеи. Я проезжаю здесь на машине 5-6 километров. Все вокруг усыпано тушками этих птиц.

Сейчас их стало относительно меньше, хищные животные растаскивают их», - сказал житель района Анар Микаилов.

В последние дни тушки поганок также были обнаружены в столице и на других прибрежных территориях Каспия. Хотя причина массовой гибели птиц чаще связывается с природными факторами, болезнями или нехваткой пищи, более точная информация появится только после исследований, проведенных специалистами.

В местных ведомствах Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что по факту обнаружения тушек птиц проводится расследование.

Проведен осмотр прибрежных территорий вблизи сел Ниязабад и Набрань Хачмазского района, взяты образцы.

Общественность будет проинформирована о результатах анализов. Кроме того, предусмотрены меры по очистке территории от тушек птиц.

Отметим, что поганки встречаются во всех регионах мира, кроме Антарктиды. Существует 22 зарегистрированных вида этих птиц, три из которых считаются вымершими. Поганки, обитающие в основном в пресноводных водоемах, встречаются в море в зимние месяцы, в период миграции. Эти птицы прилетают в нашу страну на зимовку.

Источник: АЗЕРТАДЖ

