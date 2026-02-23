Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций на встрече в Брюсселе

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас признала, что министры иностранных дел стран ЕС не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

Об этом она заявила журналистам по прибытии на министерскую встречу.

«Конечно, мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», - заявила она.

Напомним, что ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто предупреждал, что его страна будет блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Он написал в Х, что на заседании 23 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза намерен принять 20-й пакет антироссийских санкций, но Будапешт его заблокирует. Сийярто добавил, что его страна не позволит принимать решения, важные для Киева, до тех пор пока он не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Источник: ТАСС