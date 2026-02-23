США прекратят взимать некоторые пошлины с 24 февраля

Власти Соединенных Штатов прекратят взимать дополнительные пошлины на ряд товаров с 24 февраля.

Об этом сообщила Служба пограничного и таможенного контроля США.

«Пошлины, введенные в соответствии с [Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций] IEEPA на основании президентских указов, включая все изменения и поправки, перестанут действовать и больше не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со склада для потребления, с 00:00 по времени Восточного побережья (09:00 по Баку) 24 февраля 2026 года», - говорится в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, в опубликованном Службой перечне указаны пошлины, которые Верховный суд США признал незаконными.

Источник: ТАСС