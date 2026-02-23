Прорыв водопровода оставил жителей одного из бакинских районов без воды - ВИДЕО

В поселке Забрат-2, расположенном в Сабунчинском районе Баку, произошла авария. Вследствие повреждения водопроводной линии местное население уже третьи сутки лишено водоснабжения.

Соответствующие сведения поступили в редакцию Baku.ws.

Как отмечают граждане, проживающие на данной территории, прекращение подачи воды парализовало работу отопительных систем. Поскольку комби не могут функционировать без воды, в жилых помещениях стало холодно.

В связи со сложившейся ситуацией в профильные инстанции был отправлен официальный запрос.