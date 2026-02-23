В Азербайджане будет отмечено 120-летие Самеда Вургуна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия Народного поэта Самеда Вургуна.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Министерству культуры совместно с Национальной Академией наук Азербайджана и соответствующими структурами, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 120-летию Самеда Вургуна.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.