 Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:27 - Сегодня
Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Операция по коррекции контуров тела, проведенная 10 февраля в госпитале «Medi Hall» на улице Саттара Бахлулзаде в Баку, закончилась трагедией - пациентка скончалась.

В связи с фактом смерти Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) представил свою официальную позицию.

В ответ на запрос 1news.az в ведомстве заявили, что инцидент в госпитале «Medi Hall» взят Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения под контроль, и все вопросы в рамках полномочий структуры проходят тщательную проверку.

В официальном сообщении особо подчеркивается, что в соответствии с требованиями статьи 201.1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики разглашение деталей, составляющих тайну следствия, запрещено законом:

«Информация подобного характера может быть раскрыта общественности только при наличии специального разрешения органа, ведущего следствие».

11:50

По факту смерти пациентки в клинике MediHall Hospital проводится расследование.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование по факту смерти Нигар Исмайловой (1983 года рождения), скончавшейся через три дня после операции, проведенной 10 февраля в клинике MediHall Hospital, расположенной на территории Бинагадинского района столицы.

«Будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование причин произошедшего, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

11:15

В Баку после пластической операции скончалась пациентка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, 10 февраля в госпитале «Medi Hall», расположенном на улице Саттара Бахлулзаде, Нигяр Исмайловой (1983 года рождения) была проведена операция по моделированию фигуры (липосакция). Спустя некоторое время состояние женщины резко ухудшилось.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 13 февраля пациентка скончалась.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование.

Поделиться:
2516

Актуально

Мнение

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру ...

Мнение

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к ...

Общество

AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается туман

Общество

Принято решение в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима

На бакинском рынке обнаружили гнилую рыбу и партию индейки без документов - ФОТО

В эти дни в Баку усилится ветер

Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Принято решение в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Сегодня, 18:00

В Турции произошел обвал на шахте, под завалами оказались трое рабочих - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:48

На бакинском рынке обнаружили гнилую рыбу и партию индейки без документов - ФОТО

Сегодня, 17:35

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

Сегодня, 17:11

В Армении опровергли сообщения о планах передачи «Электросетей» Турции

Сегодня, 17:09

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:07

Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии

Сегодня, 17:03

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к формированию устойчивой транспортной сети региона»

Сегодня, 17:01

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Сын Али Ахмедова назначен на высокую должность - ФОТО

Сегодня, 16:45

На Йеникендском водохранилище усилен экологический контроль - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:27

В Ватикане будет создано представительство УМК

Сегодня, 16:22

Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле

Сегодня, 16:13

Иран проводит учения на фоне напряженности в регионе

Сегодня, 16:05

Дело Католикоса: право, власть и пределы сакрального авторитета в современной Армении

Сегодня, 16:00

На «Шамахинке» реорганизуется движение транспорта - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

Беременность без женщины: Европа официально отвергла биологию - жесткая оценка Турала Гянджали

Сегодня, 15:37

Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

Сегодня, 15:33

AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Сегодня, 15:28
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36