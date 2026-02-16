Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Операция по коррекции контуров тела, проведенная 10 февраля в госпитале «Medi Hall» на улице Саттара Бахлулзаде в Баку, закончилась трагедией - пациентка скончалась.

В связи с фактом смерти Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) представил свою официальную позицию.

В ответ на запрос 1news.az в ведомстве заявили, что инцидент в госпитале «Medi Hall» взят Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения под контроль, и все вопросы в рамках полномочий структуры проходят тщательную проверку.

В официальном сообщении особо подчеркивается, что в соответствии с требованиями статьи 201.1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики разглашение деталей, составляющих тайну следствия, запрещено законом:

«Информация подобного характера может быть раскрыта общественности только при наличии специального разрешения органа, ведущего следствие».

11:50

По факту смерти пациентки в клинике MediHall Hospital проводится расследование.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование по факту смерти Нигар Исмайловой (1983 года рождения), скончавшейся через три дня после операции, проведенной 10 февраля в клинике MediHall Hospital, расположенной на территории Бинагадинского района столицы.

«Будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование причин произошедшего, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

11:15

В Баку после пластической операции скончалась пациентка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, 10 февраля в госпитале «Medi Hall», расположенном на улице Саттара Бахлулзаде, Нигяр Исмайловой (1983 года рождения) была проведена операция по моделированию фигуры (липосакция). Спустя некоторое время состояние женщины резко ухудшилось.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 13 февраля пациентка скончалась.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование.