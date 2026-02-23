Ильхам Алиев поздравил султана Брунея с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху по случаю национального праздника этой страны.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нынешний уровень азербайджано-брунейских отношений, построенных на дружбе и взаимном уважении, вызывает удовлетворение. Верю, что в интересах наших дружественных народов мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Бруней-Даруссаламу – постоянного благополучия и процветания», - говорится в письме.